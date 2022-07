Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (30), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Flamengo e Ceará se enfrentam neste sábado (30), no Estádio da Gávea, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Na terceira posição, com 14 pontos, o Rubro-Negro está a um ponto do líder Palmeiras. Até o momento, soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota no torneio, com aproveitamento de 66%.

Do outro lado, o Ceará, com nove pontos, não vence há três rodadas, com dois empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo Sub-20: Kauã Morais; Wesley, Diego, Cleiton e Zé Welinton; Igor Jesus, Daniel Cabral e Kayke David; Werton, Petterson e Mateusão.

Possível escalação do Ceará Sub-20: Lucas Gualdessi; Guilherme Matheus, David Loiola, Romero, Rubens, Wendell, Jotave, David, Caio Rafael, Tallison, Daniel Henrique.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Ceará:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Ceará DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Michele Cristina da Silva Rodrigues (RJ)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Bahia Brasileiro Sub-20 23 de julho de 2022 Volta Redonda 0 x 0 Flamengo Carioca Sub-20 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Flamengo Brasileiro Sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Bahia Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 Botafogo 1 x 1 Ceará Brasileiro Sub-20 20 de julho de 2022

Próximas partidas