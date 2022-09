Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (4), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Ceará se enfrentam neste domingo (4), no Maracanã, a partir das 11h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com 10 vitórias consecutivas, e vindo de goleada aplicada sobre o Veléz por 4 a 0, pela jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Flamengo agora volta as atenções para o Brasileirão buscando reduzir a diferença para o líder Palmeiras.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se poderá contar com Arrascaeta, que sente dores no pé direito. De olho no restante da temporada e jogos decisivos que a equipe terá pela frente, o uruguaio pode aparecer no banco de reservas neste domingo.

Do outro lado, o Ceará, com dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, busca a recuperação para se afastar do risco de rebaixamento. Atualmente, soma 27 pontos, dois a mais que o Cuiabá, equipe que abre o Z4.

O técnico Lucho González fará sua estreia no comando da equipe já com desfalques. Com desconforto muscular, Luiz Otávio é tratado como dúvida, enquanto Rodrigo Lindoso, Cléber Diego Rigonato, lesionados, são desfalques certos.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 11 vitórias, contra seis do Ceará, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Diego, Victor Hugo e Vidal; Cebolinha, Marinho e Gabigol.

Possível escalação do CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Messias, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Vina; Vásquez, Mendoza, Matheus Peixoto.

Desfalques da partida

Flamengo:

Rodrigo Caio e Bruno Henrique: lesionados.

Ceará:

Rodrigo Lindoso, Cléber Diego Rigonato: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Ceará nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,40 na vitória do Rubro-Negro, $ 4,50 no empate e $ 7,50 caso o Vozão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,75 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,05 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 1,90 se for Gabriel Barbosa, e $ 3,80 se for Mendoza.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?