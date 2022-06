Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sábado (25), pela terceira rodada do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Botafogo fazem clássico neste sábado (25), no estádio da Gávea, às 13h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Flamengo entra em campo defendendo a liderança do grupo A do Brasileirão sub-20. O Rubro-Negro venceu os seus dois jogos até o momento.

Do outro lado, o Botafogo é o quarto colocado, com 3 pontos. O Alvinegro acumula um triunfo e uma derrota no campeonato.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLAMENGO: Kauã, Zé Welinton, Cleiton, Wesley, Daniel Cabral, Ryan, Diego Santos, Werton, Petterson e Kayke.

Possível escalação do BOTAFOGO: Gabriel, Reydson, Lessa, Carlos, Léo Pedro, Felipe, Kauê, Esquerdinha, Alysson, Peloggia e Brendon.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Botafogo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Botafogo DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Estádio da Gávea, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 13h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Correia (RJ)

Assistentes: Rafael Souza e Diego Barcelos (RJ)

Quarto árbitro: Tarcizo Caetano (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 1 x 0 Flamengo Carioca sub-20 22 de junho de 2022 Palmeiras 1 x 3 Flamengo Brasileiro sub-20 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Flamengo Brasileiro sub-20 30 de junho de 2022 19h (de Brasília) Flamengo x Bangu Carioca sub-20 6 de julho de 2022 10h (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 2 Vasco Carioca sub-20 22 de junho de 2022 Botafogo 0 x 1 Cruzeiro Brasileiro sub-20 18 de junho de 2022

Próximas partidas