Flamengo x Botafogo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

No Maracanã, Flamengo e Botafogo fazem clássico na manhã deste domingo (8), às 11h (e Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro quer a vitória para subir na tabela, enquanto o Alvinegro quer aproveitar o momento instável do rival para somar pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A lista de desfalques do Flamengo aumentou nos últimos dias. Isso porque Pedro, com dores no adutor da coxa, e e Santos, com problema no quadríceps, também foram para o departamento médico.

Por outro lado, Pablo está recuperado de dores na coxa esquerda e foi relacionado.

Já o Botafogo fez mistério quanto à escalação para este domingo.

Isso porque Kany está recuperado, mas não está garantido entre os titulares na defesa. No mais, o técnico Luis Castro deve manter o mesmo time que entrou em campo na última rodada.

Possível escalação do Flamengo: Hugo, Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Willian Arão e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol.

Possível escalação do Botafogo: Gatito; Saravia, Kanu (Klaus), Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Patrick de Paula e Chay; Gustavo Sauer, Victor Sá e Erison.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Matheus França, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Vitinho, Matheuzinho, Pedro e Santos: lesionados.

BOTAFOGO:

Carlinhos, Rafael, Carli, Sampaio e Barreto: departamento médico.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e Botafogo será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, neste domingo. (A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.