Flamengo x Barcelona de Guayaquil: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Rubro-Negro entra em campo nesta quarta-feira (11), pela segunda rodada da Libertadores; veja como acompanhar o duelo ao vivo na TV e na internet

Com mais de 53 mil ingressos vendidos, o contará com o apoio de sua torcida contra o de Guayaquil nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília, , Tocantins, Natal, , Acre, Amapá, Amazonas, e Roraima), além do canal Sportv, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x DATA Quarta-feira, 11 de março de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiás, Tocantins, Natal, Bahia, Acre, Amapá, Amazonas, e Roraima), além do canal Sportv, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Flamengo estreou na Libertadores com vitória sobre o por 2 a 1 na última semana. Mesmo atuando fora de casa, o atual campeão da competição não se intimidou diante dos colombianos e buscou o gol desde o primeiro minuto.

O técnico Jorge Jesus poderá contar com o retorno de Rodrigo Caio, recuperado de uma lesão muscular, além de Rafinha. Por outro lado, Willian Arão, suspenso, está fora, assim como João Lucas, lesionado.

Já o Barcelona busca a primeira vitória após ter sido derrotado pelo na estreia por 3 a 0 em casa.

Provável escalação do Flamengo: D. Alves; Rafinha, R. Caio, G. Henrique e Filipe Luis; T. Maia, Gerson Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil: Mendoza; Velasco, Aimar, Riveros e Vallecilia; G. Marques, Piñatares, Cartillo e Damián Diaz; E. Martínez e Fidel Martínez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Junior 1 x 2 Flamengo Copa Libertadores 5 de março Flamengo 3 x 0 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Portuguesa Campeonato Carioca 15 de março 18h (de Brasília) Independiente del Valle x Flamengo Copa Libertadores 19 de março 21h (de Brasília)

BARCELONA DE GUAYAQUIL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Junior Barranquilla Apertura 23 de fevereiro Junior Barranquilla 3 x 2 Jaguares de Córdoba Apertura 29 de fevereiro

Próximas partidas