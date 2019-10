Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Rubro-Negro e Galo encerram a 24ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira (10); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Maracanã, fechando a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 10 de outubro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Após vencer a na última rodada, o Fla entra em campo com alguns desfalques na equipe.

Além de Arrascaeta e Filipe Luis, lesionados, o técnico Jorge Jesus ainda não contará com Rodrigo Caio, que assim como Gabigol, estão defendendo a seleção brasileira.

A equipe deve ser a mesma que venceu a em Santa Catarina. A única mudança pode ser a entrada de Rhodolfo ou Thuler na defesa.

ATLÉTICO-MG

Após uma derrota e um empate, o entra em campo visando a vitória justamente contra o líder Flamengo. No entanto, apesar da ótima fase atravessada pelo adversário, Wilson não vê "nada de assustador" enfrentar a equipe comandada por Jorge Jesus.

"Para nós jogadores não tem nada de assustador. A gente respeita o Flamengo, que passa por um bom momento, mas nós somos o Atlético. Uma grande equipe, com grandes jogadores. Podemos fazer um grande jogo lá e trazer a vitória. É o que a gente pensa. Muitos não acreditavam que não faríamos um bom jogo contra o . Vamos para o jogo contra o Flamengo com a mesma dedicação, quem sabe dessa vez conquistando a vitória.", disse.

O técnico Rodrigo Santana não poderá contar com Luan, suspenso, e Otero, com a seleção venezuelana. Desta forma, a tendência é que Vinícius e Cazares ganhem a posição.

Provável escalação do Atlético-MG: Wilson; Patric, Igor Rabello, Léo Silva, Maidana e Fábio ; Vinícius, Elias, Nathan e Cazares; Di Santo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Flamengo Libertadores 2 de outubro Chapecoense 0 x 1 Flamengo Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x Flamengo Brasileirão 13 de outubro 16h (de Brasília) x Flamengo Brasileirão 16 de outubro 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 2 Brasileirão 2 de outubro Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas