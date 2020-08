Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes estreiam no Brasileirão neste domingo (9), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atual campeão Brasileiro, o terá pela frente o neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada da Série A. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio de Janeiro e Minas Gerais), além do SporTV e Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Atlético-MG DATA Domingo, 9 de agosto de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apontado como o principal favorito ao título, o Flamengo entra em campo pela primeira vez sem o comando de Jorge Jesus, que assinou com o Bnefica no último mês. Em seu lugar, Domenèc Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, fará a sua estreia.

Recuperado do problema no tornozelo, Rafinha pode entrar em campo, assim como Filipe Luís.

Já o Atlético-MG, finalista do , entra em campo sob o comando do Jorge Sampaoil.

"Tem tudo para ser grande jogo. Infelizmente de portões fechados. Mas sabemos da importância deste momento, e só de ter o futebol é algo fantástico. Duelo muito grande no domingo, e espero voltar do Rio com os três pontos, disse Réver à TV .

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Allan e Nathan; Savarino, Keno e Marrony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Flamengo 12 de julho de 2020 Flamengo 1 x 0 Fluminense Campeonato Carioca 15 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Campeonato Mineiro 2 de agosto de 2020 Amércia-MG x Atlético-MG Campeonato Mineiro 5 de agosto de 2020

Próximas partidas