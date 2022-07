Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (13), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto para SP), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, bem como através de seu serviço de streaming online - veja como assistir com o Amazon Prime Video. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O clima do confronto está marcado por rivalidade e muitas polêmicas. Depois da vitória do Galo por 2 a 1 em Belo Horizonte, Gabigol avisou: "quando eles forem lá, vão conhecer o que é pressão e o que é inferno".

A declaração provocou reação do Atlético-MG, apontando que o jogador foi infeliz ao usar a palavra "inferno". Por por supostamente incitar a violência.

Já na segunda-feira (11), o perfil do Maracanã no Twitter brincou com o clima de rivalidade que antecede o confronto. "Rio de Janeiro! Calor do inferno por aqui!", postou.

Rio de Janeiro! Calor do inferno por aqui! ☀️👿 pic.twitter.com/YwrEkb9puh — Maracanã (@maracana) July 11, 2022

Como perdeu o primeiro jogo, o Flamengo entra em campo precisando vencer por dois ou mais gols para avançar às quartas. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Galo tem a vantagem do empate para garantir a classificação.

Para o confronto no Maracanã, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Rodrigo Caio, com lesão no joelho esquerdo.

Já o Atlético-MG segue apenas sem Keno, com lesão na coxa, e o lateral Dodô, que testou positivo para Covid-19.

💪🏾📸 Confira o álbum de fotos do treino que abriu a semana na Cidade do Galo: https://t.co/hxwQroDS7V#VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/wTmzxa5oH3 — Atlético (@Atletico) July 12, 2022

Possível escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol.

Possível escalação do Atlético-MG: Éverson, Mariano, Junior Alonso, Nathan Silva e G. Arana; Allan, Jair e Nacho Fernandez; Zaracho, Vargas e Hulk.

Desfalques da partida

Flamengo:

Rodrigo Caio: lesionado.

Atlético-MG:

Keno: lesionado.

Dodô: Covid-19.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Atlético-MG nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,06 na vitória do Rubro-Negro, $ 3,30 no empate e $ 3,80 caso o Galo vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,69 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,18 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,87, ou ímpar, pagando-se $1,98.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Flamengo x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 13 de julho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 7 x 1 Tolima Libertadores 7 de julho de 2022 Corinthians 1 x 0 Flamengo Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Coritiba Brasileirão 16 de julho de 2022 19h (de Brasília) Flamengo x Juventude Brasileirão 20 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 Emelec Libertadores 5 de julho de 2022 Atlético-MG 0 x 0 São Paulo Brasileirão 9 de julho de 2022

Próximas partidas