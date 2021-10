Flamengo x Atlético-MG esquenta fora de campo: 'Descabidas e inverídicas acusações'

O Galo foi à justiça pedir sua carga de ingressos, mas repreendeu o Rubro-Negro pela demora no processo; clube carioca rebateu

A presença da torcida do Atlético-MG no Maracanã neste sábado (30), às 19h (de Brasília), para o clássico contra o Flamengo, segue sendo motivo de polêmica nos bastidores do jogo. Horas antes do duelo, as duas equipes continuam trocando farpas por conta do assunto.

Desde o dia 18 de outubro, as torcidas visitantes foram liberadas para estar nas arquibancadas dos jogos, de acordo com o Protocolo de Recomendações para o Retorno do Público aos Estádios.

Segundo a determinação, uma carga de até 10% dos ingressos colocados à venda deve ser disponibilizada ao time de fora, caso solicitado, desde que isso seja feito até três dias antes do jogo.

Para o confronto no Maracanã, o Atlético-MG cumpriu todas as determinações ao fazer a solicitação, mas não obteve resposta do Flamengo, o que o levou a recorrer à justiça em busca de seus direitos.

Depois de recorrer ao STJD e ter uma decisão favorável, o Galo disse que, pela demora no processo, se tornou inviável a comercialização das entradas: "Inviável, frente às exigências sanitárias para acesso do torcedor ao estádio e curtíssimo tempo até o jogo". A acusação, porém, repercutiu negativamente no Ninho do Urubu.

Rebatendo o Galo, o rubro-Negro emitiu um comuicado ofiicial neste sábado (30), dizendo que as acusações da diretoria do Atético-MG são "descabidas e inverídicas" e que, desde o início, "não mediu esforços" para dar andamento à operação com segurança e que cumpriu rigorosamente o que foi determinado pelo STJD.

Veja a nota do Flamengo na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo, após ter tomado conhecimento da nota oficial publicada pelo Clube Atlético Mineiro e tendo em vista as descabidas e inverídicas acusações, vem a público esclarecer o seguinte:

1. Desde o início do processo, o Flamengo se mostrou preocupado com a questão da segurança da operação, mas diligente no sentido de atender, da forma mais segura, o pleito do Clube Atlético Mineiro para disponibilização da carga de ingressos destinada à torcida visitante.

2. O Flamengo não mediu esforços com a finalidade de proporcionar um ambiente seguro, seja do ponto de vista sanitário, seja no aspecto da segurança física dos torcedores. Para isso, entrou em contato com as autoridades competentes, a fim de permitir que toda a operação fosse autorizada e feita da melhor forma possível, haja vista a complexa realidade que vivemos, em razão da necessidade de adotar protocolos sanitários, que são seguidos rigorosamente, ao menos no Rio de Janeiro.

3. Essa complexidade obriga a adotar um protocolo sanitário que se inicia a partir do momento da compra do ingresso, passando pela vinda dos torcedores atleticanos ao Rio de Janeiro, com a troca dos vouchers por ingressos, bem como com a entrada desses torcedores no estádio e o retorno para a sua cidade. A maior preocupação se verifica no momento da conferência dos documentos e dos comprovantes de vacinação e testagem negativa, o que obriga a permanência da torcida visitante por um período de tempo nas cercanias do estádio. Esses argumentos e outros foram apresentados ao STJD que, em sua análise, entendeu que era possível fazer a operação.

Após essa determinação, o Flamengo imediatamente disponibilizou a carga de ingressos para o Atlético, conforme o solicitado pelo clube.

4. Ocorre que o Clube Atlético Mineiro, em detrimento a todo o protocolo determinado pelas autoridades sanitárias e de segurança da cidade do Rio de Janeiro - protocolo este que, obviamente, está sendo seguido à risca pelo Flamengo e toda a sua torcida - achou por bem solicitar uma nova conduta para este processo de venda e tecer comentários desrespeitosos não só a este clube como ao seu Presidente, que em nada se relacionam com a realidade dos fatos e nada agregam.

5. É importante destacar que o Flamengo cumpriu rigorosamente o que foi determinado pelo STJD e deu a cota de ingressos para venda como requerida pelo Atlético Mineiro. No entanto, o referido clube desistiu de fazer a venda, por ter entendido que não tinha condições técnicas de fazê-la. Para isto, voltou ao STJD solicitando uma modificação da forma de venda para a sua torcida, de modo que o Flamengo a fizesse em seu site. Este pedido foi negado pelo STJD e a venda deverá ser feita pelo próprio Atletico, como eles mesmos haviam pedido.

6. Desse modo, o Flamengo não poderia ficar silente a respeito de uma nota oficial agressiva e divorciada da realidade, que nada agrega ao futebol brasileiro.

7. O Flamengo informa que já tomou todas a medidas necessárias para garantir a segurança dos torcedores atleticanos e seus dirigentes e está sempre à disposição para conduzir esse processo de forma profissional e isonômica, atendendo a todos os protocolos sanitários exigidos pela municipalidade."