Flamengo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (30), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (30), no Maracanã, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Após o empate sem gols com o Athletico-PR pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro terá o apoio de sua torcida mais uma vez. Até o momento, mais de 45 mil ingressos foram vendidos.

Já visando o confronto da Copa Libertadores diante do Corinthians no meio da semana, o técnico Dorival Júnior pode poupar alguns jogadores.

Thiago Maia, suspenso na vitória sobre o Avaí, volta a ficar à disposição e pode ser titular.

Do outro lado, o Atlético-GO, embalado com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0 no mata-mata da Copa do Brasil, busca agora os três pontos para seguir na luta contra o rebaixamento. Atualmente, soma 17 pontos e acumula cinco derrotas consecutivas no torneio nacional.

Para o confronto, o técnico Jorginho não terá Ramon Menezes, que rompeu o tendão de Aquiles.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra nove vitórias, contra três do Atlético-GO, além de cinco empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal, Diego, Vitinho; Marniho, Gabi e Everton Cebolinha.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Camutanga e Arthur Henrique; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Jorginho; Airton, Ricardinho e Wellington Rato.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados

Atlético-GO:

Ramon Menezes: lesionado

Quando é?

JOGO Flamengo x Atlético-GO DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Flamengo Brasileiro 24 de julho de 2022 Flamengo 0 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Flamengo Libertadores 2 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) São Paulo x Flamengo Brasileiro 6 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 América-MG Brasileiro 24 de julho de 2022 Atlético-GO 2 x 0 Corinthians Copa do Brasil 27 julho de 2022

Próximas partidas