Flamengo x Athletico-PR sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), pelas semifinais do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após bater o nesta segunda-feira (4), nos pênaltis, o recebe o -PR pelas semifinais do Brasileirão sub-20. O duelo acontece nesta próxima quinta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pela CBF TV, no MyCujoo, pela internet. Aqui na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO SERÁ?

JOGO Flamengo x DATA Quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Ennio Sobral Assistentes: Rafael Sepeda de Souza e Beatriz Geraldini de Sousa Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

ONDE VAI PASSAR?



Fla vai em busca de uma vaga na final do / Foto: GettyImages

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pela CBF TV, no MyCujoo, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Classificado na sexta colocação na primeira fase do Brasileirão Sub-20 , o Flamengo eliminou o Fluminense, um de seus grandes rivais, nos pênaltis, e agora enfrentará outro favorito: o todo poderoso Athletico-PR, dono de uma das divisões de base mais férteis do país.

Guilherme Bala, expulso após o final da partida no Fla- , desfalcará os cariocas. Por outro lado, jogadores como Rodrigo Muniz, Ramon, Matheuzinho e Noga, com passagem pelos profissionais, podem "descer" para jogar a semifinal.

Fotos sensacionais da classificação dos #GarotosDoNinho para a semifinal do Brasileirão Sub-20 pelas lentes de Marcelo Cortes! 👏📸 #CRF pic.twitter.com/3J7XllXuZE — Flamengo (@Flamengo) January 4, 2021

Provável escalação do Flamengo: João Fernando; Matheuzinho, Gabriel Noga, Vinicius e Ramon; Daniel Cabral, Richard, Lázaro e Max; Rodrigo Muniz e Thiago.

ATHLETICO-PR

Já o Furacão passou com menos complicações pelo : o time marcou 1 a 0 logo no primeiro tempo e só controlou o resultado, sem que o Tricolor conseguisse levar muito perigo à meta de Léo Linck.

Sem desfalques, o treinador Rafael Guanaes deve repetir a equipe que eliminou os paulistas, contando com destaques como Jajá, Julimar, Kawan e o zagueiro Luan Patrick.

#BrasileirãoSub20

Furacão enfrenta o Flamengo, na semifinal da competição.

Partida de ida será no Rio e decisão em Curitiba.

👉 https://t.co/eJsKGtxdV9

Vamos, piazada. 💪🌪️ pic.twitter.com/nhVWy90Gkf — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 4, 2021

Provável escalação do Athletico-PR: Léo Linck, Luca Caio, João Vialle, Luan Patrick e Raimar, Kawan, Ramon e João Pedro; Jajá, Julimar e Vinícius Mingotti.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Fluminense Brasileiro sub-20 28 de dezembro de 2020 Fluminense 3 x 1 Flamengo Brasileiro sub-20 4 de janeiro de 2021

ATHLETICO-PR