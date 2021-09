Flamengo x Athlético-PR será apenas para torcedores com vacinação completa

Modelo exige as duas doses (ou a dose única a depender do fabricante) sem a necessidade de exame

Enquanto o Flamengo luta diante do Barcelona de Guayaquil, na noite desta quarta-feira (29), por uma vaga na final da Copa Libertadores, a diretoria rubro-negra vai iniciar a partir das 18h, as vendas para o confronto contra o Athlético-PR, no domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 300.

Diferente dos dois jogos do Flamengo, que contaram com torcida no Maracanã, apenas os torcedores vacinados com as duas doses (ou a dose única dependendo do fabricante), poderá ir ao estádio. Não será necessário apresentar exame contra Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo comunicado do clube "a partida em questão seguirá as determinações do Decreto Nº49411, do dia 16/09/2021 e, desta forma, só será permitido o acesso de pessoas com esquema vacinal completo. Consideram-se dentro do esquema vacinal completo os seguintes casos:



- Pessoas com 60 anos ou mais que apresentarem comprovante da dose de reforço tomada ATÉ 19/09/2021;

- Pessoas de 15 a 59 anos que apresentarem comprovante da segunda dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante) tomada ATÉ 19/09/2021;



Independentemente da faixa etária, todos deverão apresentar a Caderneta de Vacinação. Em respeito às melhores práticas sanitárias, o distanciamento social e o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, serão obrigatórios durante toda a realização da partida.



Ao realizar a retirada do ingresso, que é nominal e intransferível, o torcedor colocará uma pulseira de acesso que não poderá ser retirada até o término da partida em questão. A colocação da pulseira é OBRIGATÓRIA e não poderá ser feita posteriormente.



Para acessar o estádio, além de utilizar a pulseira e ter o ingresso em mãos, o torcedor deverá apresentar novamente toda a documentação original exigida no momento da troca. Não será permitido ultrapassar os bloqueios de segurança e nem a entrada no estádio sem um dos documentos obrigatórios".

Segundo apuração da Goal, na Copa do Brasil, diante do Athlético-PR, partida em que a diretoria entende ser de mais apelo, o clube pode optar por um modelo que cobre apenas a primeira dose mais o exame contra Covid-19. A diretoria acredita que não terá problemas com a prefeitura quanto a isso.

Com 35 pontos, o Flamengo é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro e tem 2 jogos a menos que o líder Atlético-MG, que soma 46. O time carioca enfrenta o Furacão, no domingo (3), às 16h, no Maracanã.