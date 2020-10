Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela 13ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificados às oitavas de final da Copa Libertadores, e -PR voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Maracanã, as equipes se enfrentam pela 13ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio de Janeiro e Paraná). Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Flamengo x DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para Rio de Janeiro e Paraná). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Após golear o Independiente del Valle por 4 a 0 no meio da semana, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão, mirando a parte de cima da tabela.

No entanto, o clube carioca ganhou uma nova preocupação. Jordi Guerrero é o mais novo funcionário diagnosticado com coronavírus. O auxliar técnico foi liberado, mas ainda não há a confirmação sobre quem vai comandar a equipe neste domingo (4).

Por outro lado, o Fla contará novamente com Ribeiro, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Willian Arão, Renê, Gabriel Batista, Pepê e Gomes.

As únicas ausências confirmadas ficam a cargo dos lesionados Diego Alves, Gabriel Barbosa, Pedro Rocha e Thiago Maia.

📸⚽️ Pelas lentes de Alexandre Vidal, o último treino do Mengão antes da partida contra o Athletico-PR. Vamos! #CRF pic.twitter.com/5Clko52UtB — Flamengo (@Flamengo) October 3, 2020

Assim como o rival, o Athletico-PR também está classificado para a próxima fase da Libertadores e chega para o duelo buscando mais uma vitória no Brasileirão.

O técnico Eduardo Barros não poderá contar com Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Pedro Henrique, que poderá ser poupado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Gabriel Noga, Natan e Filipe Luís; Gerson, Diego e Arrascaeta; Lincoln, Pedro e Bruno Henrique.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Jaime Alvarado, Christian, Jorginho (Ravanelli) e Léo Cittadini; Fabinho (Geuvânio) e Renato Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 Flamengo 4 x 0 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Sport Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 18h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020 Athletico-PR 0 x 0 Copa Libertadores 29 de setembro de 2020

Próximas partidas