Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (27), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com os ingressos esgotados, o Rubro-Negro terá o apoio de mais de 65 mil pessoas no Maracanã para o primeiro confronto das quartas. Nas oitavas de final, eliminou o Atlético-MG - após ter perdido a ida por 2 a 1, venceu o segundo e decisivo jogo por 2 a 0.

Depois de poupar os seus principais jogadores na vitória sobre o Avaí por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o técnico Dorival Júnior terá força máxima. "Vamos tentar fazer o nosso melhor, não tenho dúvidas disso. São dois jogos dificílimos, espero que estejamos muito bem preparados para enfrentar as dificuldades que teremos nesses dois confrontos", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Athletico-PR, que deixou para trás o Bahia nas oitavas da Copa do Brasil (venceu os dois jogos por 2 a 1), entrou em campo no Brasileiro com time misto diante do Botafogo (perdeu por 2 a 1) e agora também terá os retornos de seus principais jogadores.

"Temos feito aquilo que mais ou menos está dentro do planejado e agora na quarta-feira, jogaremos um pouco diferente e veremos se conseguimos, então, continuarmos em pé para a nossa classificação na Copa do Brasil", afirmou Felipão.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 27 vitórias, contra 26 do Athletico-PR, além de 17 empates. Nos últimos quatro confrontos, são dois triunfos do Furacão e dois empates. Quem avançar na Copa do Brasil encara São Paulo ou América-MG por um lugar na grande decisão.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo: Santos; Rodrinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luis; João Gomes, Thiago Maia; Everton Ribeiro, De Arrascaeta; Gabi e Pedro.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Hernández, Abner; Hugo Moura, Vitor Bueno, Erick, Pedrinho; Vitor Roque e Rômulo.

Desfalques da partida

Flamengo:

Bruno Henrique e Rodrigo Caio: lesionados

Athletico-PR:

Christian, Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino: departamento médico

Quando é?

JOGO Flamengo x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 27 de julho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 0 Juventude Brasileirão 21 de julho de 2022 Avaí 1 x 2 Flamengo Brasileirão 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Atlético-GO Brasileirão 30 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Corinthians x Flamengo Libertadores 2 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 1 Atlético-GO Brasileirão 20 de julho de 2022 Botafogo 2 x 0 Athletico-PR Brasileirão 24 de julho de 2022

Próximas partidas