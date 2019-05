Flamengo x Athletico-PR: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela sexta rodada do Brasileirão

Com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o -PR neste domingo (26), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão.

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x DATA Domingo, 26 de maio LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo (para todo o , exceto , Rio Grande do Sul, e ). Além do mais, a partida poderá ser acompanhada pelo site Globoesporte.com e aplicativo da emissora. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Ocupando a nona posição, com sete pontos, o Flamengo entra em campo após uma semana turbulenta . Pressionado depois da derrota para o na última rodada, o técnico Abel Braga estuda algumas mudanças na equipe para o jogo de domingo (26).

Com queda de produção, Arrascaeta pode perder a vaga de titular para Diego, assim como Gabigol pode ver Vitinho assumir o ataque, com Bruno Henrique mais centralizado.

Provável escalação:

ATHLETICO-PR

Por outro lado, o Furacão vem embalado após sair em vantagem no jogo de ida da final da Recopa. No meio da semana, a equipe venceu o por 1 a 0 , mas o técnico Tiago Nunes pode colocar em campo uma equipe mista, já visando o duelo da volta, na .

Provável escalação: