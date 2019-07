Flamengo x Athletico-PR: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes decidem a classificação nesta quarta (17), após empatarem em 1 a 1 no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Com mais de 55 mil ingressos vendidos, o recebe o -PR pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília). No Maracanã, o vencedor do confronto irá encarar na próxima fase o classificado de x .

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x DATA Quarta-feira, 17 de julho LOCAL Maracanã - RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo, Sportv 2 e Premiere. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Assim como ocorreu contra o , a torcida rubro-negra lotará o Maracanã nesta quarta. Com a boa atuação diante do time goiano goleado por 6 a 1, o técnico Jorge Jesus poderá manter Rafinha entre os titulares.

No entanto, o treinador português não poderá contar com o atacante Bruno Henrique. O jogador não foi relacionado devido a uma torção no pé que sofreu durante o jogo contra o Goiás. O favorito para substituí-lo é Vitinho.

Escalação do Flamengo:

ATHLETICO-PR

Do outro lado, o ​Furacão também venceu no fim de semana ( ), deve manter a formação-base utilizada nas partidas que disputou desde o retorno do calendário. No entanto, o técnico Tiago Nunes pode mexer na zaga. Com dores na coxa, Lucas Halter é vetado para o jogo de volta, e Bambu assume a vaga, já que Pedro Henrique não pode atuar na competição.

Escalação do Athletico-PR: