Flamengo x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (25), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Flamengo e América-MG se enfrentam neste sábado (25), no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes e Thiago Maia; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabi.

Possível escalação do AMÉRICA-MG: Jailson (Airton), Patric, Éder e Cónti, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, Everaldo, Aloísio.

Desfalques da partida

Flamengo:

Andreas Pereira: suspenso (terceiro cartão amarelo).

América-MG:

Iago Maidana e Jori: departamento médico;

Jailson: recuperado de lesão, mas ainda com dores.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o América-MG nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1.45 na vitória do Rubro-Negro, $ 4.60 no empate e $ 7.00 caso o Coelho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1.22 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3.35 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,94, ou ímpar, pagando-se $1,90.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Flamengo x América-MG DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro - SC

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha - RJ

VAR: Wagner Reway - PB

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Flamengo Brasileirão 19 de junho de 2022 Atlético-MG 2 x 1 Flamengo Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tolima x Flamengo Copa Libertadores 29 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Santos x Flamengo Brasileirão 2 de julho de 2022 19h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Fluminense Brasileirão 16 de junho de 2022 Fortaleza 1 x 0 América-MG Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas