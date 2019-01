Flamengo x Ajax: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O Rubro-Negro encara os holandeses na estreia da Florida Cup sem todos os reforços disponíveis

O Flamengo inicia a temporada 2019 contra o Ajax nesta quinta-feira (10), às 22h00 (Brasília), no Orlando City Stadium, pela Florida Cup. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

O Rubro-Negro possui diversas novidades em relação aos jogadores contratados mas não poderá contar com todos. O único reforço que está com a delegação nos Estados Unidos é o zagueiro Rodrigo Caio. Os holandeses devem utilizar uma equipe mista, já que está na metade da temporada e não pretende correr o risco de perder atletas para outras competições.

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Ajax DATA Quinta-feira, 10 de janeiro LOCAL Orlando City Stadium - Orlando, EUA HORÁRIO 22h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação/Orlando City)

A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Apesar do alto investimento na janela de transferências, o Flamengo ainda não terá todos os reforços disponíveis para a partida. Rodrigo Caio é o único contratado neste ano que pode entrar em campo contra os holandeses, enquanto Giorgian de Arrascaeta e Gabriel Barbosa estão no Brasil e não estarão com a delegação flamenguista na Flórida.

Provável escalação do Flamengo:

AJAX

Os visitantes, comandados por Erik ten Hag deve escalar uma equipe mesclada entre titulares e reservas, uma vez que está no meio da temporada e ainda disputa a Eredivisie, a Copa da Holanda e as oitavas de final da Champions League. A única novidade fica por conta da possibilidade de Lisandro Magallán, ex-Boca Juniors, entrar em campo.

Provável escalação do Ajax: