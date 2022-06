"Flamengo virou freguês, está se borrando nas calças de medo do Atlético-MG", diz Dadá Maravilha

Ex-jogador foi premiado na primeira edição do evento FUICLEAR, no Rio de Janeiro; ídolo do Galo comenta ainda rivalidade Hulk x Gabigol

Na primeira edição do prêmio FUICLEAR, criado pelo profissional de propaganda e marketing Eduardo Semblano, visitas ilustres compareceram ao hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, incluindo o ídolo do Atlético-MG, Dadá Maravilha.

O ex-jogador foi homenageado na premiação como um dos "50 maiores jogadores" da história do Campeonato Brasileiro, categoria considerada de 1971 até 2021. Durante o evento, o ex-artilheiro respondeu algumas perguntas de jornalistas, quando comentou: "Flamengo virou freguês, está se borrando nas calças de medo do Atlético (Mineiro)".

No último confronto entre as equipes, o Galo venceu o Mengo por 2 a 1, em partida válida pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. A vitória aconteceu no Mineirão, com gols de Hulk e Ademir pelos donos da casa, e Lázaro pelos visitantes.

Em seguida à resposta sobre a relação entre Atlético-MG e Flamengo, Dadá foi questionado sobre a rivalidade entre Hulk e Gabigol, como dois dos grandes artilheiros do Brasil: "Uma briga muito forte. Os dois são excelentes, mas eu vou ficar com o Hulk", respondeu, bem-humorado.

O ex-centroavante de seleção brasileira marcou, pelo Atlético-MG, 225 partidas e 155 gols marcados, participando do histórico título nacional do Galo de 1971, além de ter sido campeão da Copa do Mundo de 70, com a Canarinho.