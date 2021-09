Flamengo vende cerca de 22 mil ingressos para o jogo contra o Barcelona

Rubro-Negro terá a maior presença de torcida no estádio desde o início da pandemia, em março de 2020

O Flamengo vendeu cerca de 22 mil ingressos para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (22), pela Copa Libertadores da América. Este foi o número contabilizado pela diretoria até esta manhã.

A carga total colocada a venda foi cerca de 29 mil ingressos. A expectativa é de que 35 mil torcedores estejam presentes no Maracanã (com a inclusão das cortesias e gratuidades). Este será o jogo do Flamengo com o maior número de torcedores no estádio desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020.

Para o primeiro jogo da semifinal, o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno de Diego Ribas. O camisa 10 está recuperado de uma lesão na coxa e fica à disposição. David Luiz, em boas condições físicas, também deve ser relacionado.

Já Filipe Luís e Arrascaeta serão baixa. O lateral se recupera de uma lesão na panturrilha e o meia, de um problema na coxa. A ideia é que a dupla seja reforço na partida da volta, na próxima quarta-feira (29), no Equador.