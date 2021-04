Flamengo x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico carioca será disputado nesta quinta-feira (15), pela nona rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na internet

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Maracanã, encerrando a nona rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo na Fla TV e Vasco TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Vasco DATA Quinta-feira, 15 de abril de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca assumir a ponta da Taça G / Foto: Getty Images

A Fla TV e o Vasco TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo desta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com o título conquistado sobre o Palmeiras na Supercopa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Carioca, de olho em assumir novamente a ponta da tabela.

Inicialmente marcado para quarta-feira (14), o clássico foi remarcado para a noite desta quinta-feira. O pedido partiu do Flamengo e irritou o adversário, após ver o pedido aceito pela FERJ.

Enquanto o Fla já está classificado para a próxima fase, o Vasco, em oitavo, com 10 pontos será eliminado em caso de derrota.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Provável escalação do Vasco: Lucão, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 5 Flamengo Carioca 6 de abril de 2021 Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras Supercopa do Brasil 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa x Flamengo Carioca 17 de abril de 2021 21h05 (de Brasília) Vélez Sársfield x Flamengo Libertadores 20 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 4 x 2 Bangu Carioca 4 de abril de 2021 Tombense 1 x 2 Vasco Copa do Brasil 8 de abril de 2021

Próximas partidas