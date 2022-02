Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo cobram melhorias nas transmissões dos jogos do Carioca

Representantes de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense estiveram reunidos, na última segunda-feira (31), com a Sportsview, empresa responsável pelo sinal nas transmissões de jogos do Campeonato Carioca.

Durante o encontro, os clubes listaram diversos problemas que encararam nas duas primeiras rodadas. Entre eles, a qualidade das imagens e a queda do sinal. Na partida entre Volta Redonda e Flamengo, por exemplo, torcedores enfretaram muitas dificuldades para assistir a partida.

No duelo entre Vasco e Boavista, a Sportsview alegou que a "Claro esqueceu de colocar o jogo no ar", a partida só apareceu para os telespectadores 30 minutos após o início. A situação revoltou os vascaínos. Além disso, os clubes também deixaram claro que perderam dinheiro com os problemas destacados.

Já os problemas na partida entre Volta e Redonda e Flamengo, que sofreu com apagões, a Sportsview jogou a responsabilidade para a Embratel, alegando que os problemas aconteceram por "uma falha nas duas redes de fibra ótica fornecidas pela Embratel".

A empresa de telecomunicações, no entanto, se defendeu e garantiu, através de nota, terem disponibilizado toda estrutura necessária para que a transmissão do jogo.

"Informamos que disponibilizamos toda a infraestrutura necessária para que a transmissão do jogo entre Flamengo e Volta Redonda do dia 29/01 ocorresse normalmente".

MAIS PROBLEMAS ALÉM DO SINAL

Além dos problemas de sinal, no entanto, as transmissões há relatos de outras situações incomodas para os torcedores. A Fla TV, por exemplo, desconectou assinantes da transmissão do jogo, prometendo reconecta-los em breve, mas muitos não foram reconectados.

A Claro, por exemplo, teve problemas em reconhecer assinantes. Logo, uma pessoa comprava o PPV, se conectava e, minutos depois, era desconectada já que a empresa não conseguia localizar o pagamento.