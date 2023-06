Flamengo vai renovar o contrato de Bruno Henrique?

Saiba como estão as conversas entre o clube e o atacante, que tem vínculo até dezembro deste ano

A vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 3 a 0, no último domingo (11), no Maracanã, foi um passo importante para o time de Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro. O gol de Bruno Henrique, que fechou o placar, no entanto, foi o ponto mais alto do triunfo no estádio. A boa atuação do atacante de 32 anos reacendeu o debate sobre a renovação de contrato.

Conforme soube a GOAL, houve uma conversa entre o Flamengo e o estafe de Bruno Henrique no início do ano onde as duas partes manifestaram o interesse na renovação do contrato. Desde então e até o momento não aconteceram novos encontros.

Ainda segundo sabe a GOAL, o Flamengo dá prioridade a janela de transferências e, inicialmente, deixa as renovações em segundo plano. Recentemente, no entanto, a diretoria negociou e assinou um novo acordo com o goleiro Matheus Cunha, ou seja, colocou o goleiro no topo da lista das prioridades.

A partir do dia 1 de julho, Bruno Henrique já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A diretoria rubro-negra, no entanto, ainda não deu sinais de que pretende intensificar as conversas antes disso. O atacante, que deixou claro o desejo de permanecer no clube após a vitória sobre o Grêmio, gostaria de evitar o desgate de boatos comuns em épocas de janela de transferências.

Bruno Henrique se recuperou de uma grave lesão sofrida no joelho direito. Atacante ficou 10 meses afastados dos gramados e retornou em abril. De lá para cá, disputou seis jogos como parte do planejamento da volta, para evitar novas lesões.