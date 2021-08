Flamengo vai poder ter torcida no estádio em jogos do Brasileirão?

Rubro-Negro poderá mandar partidas com público, desde que tenha o aval das autoridades locais; decisão vai contra os planos da CBF

O STDJ aceitou o pedido do Flamengo e concedeu ao clube carioca uma liminar liberando a presença de torcida nos estádios, nas cidades que liberarem o público, em partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em que o Rubro-Negro for o mandante.

A medida vai contra o planejamento da CBF, que previa a volta do público nos estádios apenas quando todos os 20 clubes da Série pudessem receber torcida em seus respectivos estádios. Com a liberação do STJD, no entanto, o Flamengo pode mandar um jogo com torcida, desde que seja numa cidade em que as autoridades de saúde permitam, como acontece em Brasília.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além do Flamengo, o Cruzeiro também conseguiu a mesma permissão. O presidente do STJD, Otávio Noronha, justificou a decisão da seguinte forma:

"Não cabe em princípio, à Entidade de Administração do Desporto (CBF), se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas pelo Estado, para a retomada gradual das atividades – inclusive com reflexos na economia – por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos.

No caso, é de se presumir que as decisões adotadas pelas Edilidades, contam, estas sim, com o respaldo técnico necessário para a decisão tomada em relação à autorização da retomada do ingresso de Torcedores aos estádios, observados critérios e dados técnicos e científicos".

O Atlético-MG também entrará no STJD com o mesmo pedido feito por Flamengo e Cruzeiro. A ideia do clube Mineiro é também ter a liberação para mandar seus jogos com a presença de público. Em Belo Horizonte, a Prefeitura autorizou a abertura de 30% da capacidade dos estádios.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que a partir do dia 2 de setembro, os estádios da cidade poderão receber até 50% de sua capacidade. Para jogos antes disso, no entanto, o Flamengo precisará de autorização especial.

O Rubro-Negro chegou a pedir à Prefeitura para o jogo contra o Olímpia, no dia 18 de agosto, pela Copa Libertadores, mas obteve a liberação de apenas 10% do estádio. Sendo assim, decidiu levar a partida para Brasília, onde poderá colocar 30%.