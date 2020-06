Flamengo vai passar, no Facebook, 5 a 0 sobre o Grêmio pela Libertadores: quando será, horário e mais da reprise

Diante de um Maracanã lotado, equipe rubro-negra massacrou o Tricolor gaúcho e garantiu a vaga na decisão do torneio continental

Enquanto a da América não é retomada, os torcedores estão podendo acompanhar a reprise de partidas históricas da competição através do Facebook. Através da conta do na plataforma, o clube reprisará a goleada por 5 a 0 imposta sobre o na partida de volta da semifinal da edição do ano passado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo 5 x 0 Grêmio DATA DO JOGO Quarta-feira, 23 de outubro de 2019 DATA DA REPRISE Quinta-feira, 25 de junho de 2020 LOCAL Estádio do Maracanã HORÁRIO DA REPRISE 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão no Facebook do Flamengo, pela plataforma Facebook Watch, como parte de um acordo entre a empresa e a Conmebol. O jogo será exibido gratuitamente e pode ser visto por diferentes dispositivos. Saiba mais aqui!

SOBRE A SEMIFINAL DA LIBERTADORES 2019



Foto: Getty Images

Depois de empate por 1 a 1 em Alegre, esperava-se um duelo equilibrado entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. Mas o que se viu foi um atropelo dos donos da casa, especialmente no segundo tempo. Bruno Henrique abriu o placar na etapa inicial, enquanto Gabigol, duas vezes, Pablo Marí e Rodrigo Caio fecharam a conta na etapa final.

O TÉCNICO



Foto: Getty Images

"Ole, ole, ole, ole. Mister. Mister". Jorge Jesus, que assumiu o Flamengo antes das oitavas de final contra o , foi ovacionado por quase 70 mil torcedores no Maracanã após conduzir o time à final da Libertadores depois de 38 anos.

OS 11 TITULARES DA SEMIFINAL

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego), Ribeiro, Arrascaeta (Piris da Motta) e Bruno Henrique (Vitinho); Gabigol.

Mais times

Escalação do Grêmio: Paulo Victor; Paulo Miranda, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Maicon (D. Tardelli) e Alisson (Thaciano); e André (Pepê).

A CAMPANHA DO FLAMENGO

Fase JOGO GOLS Grupo D - 1ª rodada San José 0x1 Flamengo Gabriel Barbosa Grupo D - 2ª rodada Flamengo 3x1 Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Fernando Uribe Grupo D - 3ª rodada Flamengo 0x1 - Grupo D - 4ª rodada Flamengo 6x1 San José Diego, Everton Ribeiro (2), Arrascaeta, Vitinho, Gutiérrez (contra) Grupo D - 5ª rodada LDU 2x1 Flamengo Bruno Henrique Grupo D - 6ª rodada Peñarol 0x0 Flamengo - Oitavas de final - ida Emelec 2x0 Flamengo - Oitavas de final - volta Flamengo 2x0 Emelec (4 a 2 nos pênaltis) Gabriel Barbosa (2) Quartas de final - ida Flamengo 2x0 Bruno Henrique (2) Quartas de final - volta Internacional 1x1 Flamengo Gabriel Barbosa Semifinal - ida Grêmio 1x1 Flamengo Bruno Henrique Semifinal - volta Flamengo 5x0 Grêmio Bruno Henrique, Gabriel Barbosa (2), Pablo Marí, Rodrigo Caio Final 1x2 Flamengo Gabriel Barbosa (2)

A CAMPANHA DO GRÊMIO