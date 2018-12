Flamengo: TV indica acerto com Mariano, mas representante sugere permanência no Galatasaray

O lateral-direito chegaria à Gávea para uma das posições mais carentes do elenco, mas post nas redes sociais pode ter indicado permanência na Turquia

De acordo com a imprensa turca e também a Fox Sports do Brasil, o Flamengo teria chegado a um acordo para contratar o lateral-direito Mariano, ex-Fluminense e que desde 2017 veste a camisa do Galatasaray.

Entretanto, um post feito pela empresa que agencia a sua carreira deixa aberto a interpretação de que o brasileiro pode ficar na Turquia até a metade de 2019.

Isso porque o texto disse que o lateral-direito (que também teve passagens por Bordeaux e Sevilla) vai disputar a UEFA Europa League pelo Galatasaray.