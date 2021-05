Flamengo: Thiago Maia tem evolução acima da média, mas ainda não há prazo de retorno

Volante sofreu uma lesão séria no joelho esquerdo e está no quinto mês de recuperação

O Flamengo vive a expectativa de ganhar reforços caseiros para o segundo semestre de 2021. O primeiro trata-se de Rodinei, que deve retornar ao clube em junho, após período de empréstimo no Internacional. O segundo, Thiago Maia, que vem se recuperando de uma lesão séria no joelho esquerdo.

Em dezembro, o volante de 24 anos foi submetido a uma cirurgia para reconstruir os ligamentos. O prazo inicial para recuperação é de oito meses, e Thiago já está no quinto. O jogador, no entanto, vem cumprindo bem os prazos e a evolução é considerada acima da média.

Pelo menos duas a três vezes na semana ele vai a campo trabalhar com bola sob a surpervisão dos fisioterapeutas. Os movimentos que o atleta já se mostra capaz de fazer deixam o departamento médico otimista para que ele retorne antes do prazo. Ainda não há, porém, uma previsão estabelecida fora da inicial.

Confiante no potencial de Thiago Maia, a diretoria do Flamengo acertou em fevereiro a renovação do empréstimo junto ao Lille, da França, até junho de 2022. O Ruro-Negro tem opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta fixado em 7 milhões de euros.