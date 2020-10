Flamengo tenta estender empréstimo de Pedro, mas se já se movimenta para tê-lo em definitivo

Camisa 21 é um dos grandes destaques do time de Domènec Torrent e já soma 14 gols na temporada

Autor de dois dos três gols feitos pelo na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na última quarta-feira (07), no Maracanã, o atacante Pedro vem sendo um dos grandes destaques do time de Domènec Torrent. O camisa 21 tem impressionado tanto, que a diretoria do tenta estender o empréstimo junto à até abril de 2021.

Ainda sem a certeza de que o clube italiano vai topar esticar o empréstimo, o Flamengo já se movimenta internamente para desembolsar 10 milhões de euros para comprar Pedro e, segundo apurou a Goal, conta com o desejo do atacante de permanencer mais tempo no time do coração.

O sorriso do artilheiro! #Flamengo tenta estender o empréstimo de Pedro até abril de 2021. Caso não consiga, diretoria já se prepara para desembolsar 10 M de euros pela compra do jogador. @GoalBR pic.twitter.com/45miwYlhEs — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 8, 2020

Com a camisa Rubro-Negra, o jogador vive a melhor sequência de gols na carreira, são seis bolas na rede nos últimos cinco jogos. Além disso, ele é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, com 14 gols, dois a menos que Gabigol, que tem 16. Pedro entrou em campo pelo time carioca em 28 oportunidades, começando como titular em 13 delas.

Nas próximas semanas, o Flamengo deve intensificar os contatos com a Fiorentina para tentar definir a situação do atacante. Além disso, Pedro vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica da seleção brasileira e se continuar tendo sequência, pode ser lembrado por Tite nas próximas convocações.

O treinador, que chegou a convocar Pedro para a seleção (ele se lesionou e teve que ser cortado), nunca escondeu que ainda busca um atacante com as características do camisa 21 do Flamengo.