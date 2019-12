Flamengo tenta digerir derrota no Mundial com títulos de 2019: "Orgulhosos pela temporada"

Líderes do elenco, Rafinha, Filipe Luís e Diego lamentaram o vice-campeonato, mas destacaram os feitos ao longo da temporada

Após a derrota para o Liverpool na decisão do da Fifa, coube aos líderes do , em zona mista, darem explicações sobre o revés no Qatar e, apesar do abatimento pelo vice-campeonato, os rubro-negros destacaram os feitos ao longo da temporada.

Para o lateral-direito Rafinha, a derrota no Qatar não irá interferir na campanha flamenguista em 2019.

"A gente sabia que iria enfrentar um rival muito difícil. Isso estava claro, temos que sair orgulhosos. Mostramos nossa força, jogamos de igual para igual. Tivemos melhor em vários momentos do jogo. Mas futebol é assim, em um descuido sai um gol. Tem que dar parabéns e estar orgulhoso. Temporada maravilhosa, não mancha nada. Agora o mundo todo conheceu os jogadores do Flamengo. Mostramos que temos qualidade para competir com qualquer um", afirmou.

No mesmo tom, Filipe Luís também destacou a força do elenco , pediu continuidade do trabalho e enalteceu a qualidade do .

"Um time europeu, que está 10 pontos à frente do segundo colocado na Premier. Um time espetacular, mas o Flamengo também é. A gente conseguiu fazer uma grande temporada. Não viemos aqui para demonstrar nada para o mundo, não viemos para ser comparados com ninguém, viemos para tentar ganhar esse troféu", disse.

"Não conseguimos. Orgulhosos pela temporada que fizemos, tristes pelo resultado, mas temos que reconhecer que o adversário é um monstro, com o melhor goleiro do mundo, com três jogadores de frente muito frios na área, dois laterais que não param de subir, centrais e zagueiros seguros. Mas, se for ver, nosso time também. Se for analisar peça por peça, temos um grande time. O que queremos no ano que vem é continuar, que venham mais jogadores e que a concorrência interna aumente", completou.

Já Diego viu o Liverpool "frio" nos momentos de decisão, mas também preferiu reforçar o "orgulho" pela temporada do Mengão.

"Sim (saímos orgulhosos), não deve ser diferente. Triste, porque viemos aqui, como vocês viram, para conquistar esse troféu. Não conseguimos. Enfrentamos uma equipe com muita qualidade, tiveram a frieza de finalizar e definir quando tiveram a oportunidade. Foi um grande jogo, saímos tristes, mas de cabeça erguida", analisou.

"Faltou fazer o gol nas oportunidades que tivemos, alguns detalhes que acabam fazendo a diferença no final. Mas faz parte do jogo, nós devemos seguir", concluiu.