Flamengo tem melhores públicos da Copa do Brasil 2019; campeão Athletico é 10º em média

Média de público dessa edição da Copa do Brasil foi a maior dos últimos cinco anos

A Copa do chegou ao seu final na última quarta-feira (18). O Athletico Paranaense venceu o Internacional no Beira-Rio por 2 a 1 e garantiu o seu primeiro título da competição, na 30ª edição do torneio nacional. Assim como no Brasileirão, a média de público da foi boa e é a maior dos últimos cinco anos e superou em quase 35% a média de 2015.

De acordo com o Globo Esporte, a edição de 2019 contou com uma média de 12.132 torcedores pagantes. Quase dois mil a mais do que os 10.399 do ano passado e mais de quatro mil a mais que os 7.979 pagantes de 2015.

O registrou os maiores públicos da competição e tem a melhor média de presença. A partida contra o time que seria campeão, Paranaense, no Maracanã contou com 64.844 pagantes e é o maior público do certame. Já o Furacão ficou apenas com 10ª posição entre as maiores médias. Foram 25.409 torcedores em média na Arena da Baixada. O ficou com 3ª melhor média, tendo 34.796 pessoas presentes.

As maiores médias de público ficaram assim: Flamengo (60.125), (36.268), Internacional (34.796), (31.661), (29.926), (29.561), (28.803), (26.422), Ceará (25.468) e o Athletico Paranaense (25.409).

A maior renda bruta, porém, ficou com o gaúcho. Ao total, o Inter arrecadou R$ 7,9 milhões e faturou R$ 2,7 milhões a mais do que o outro finalista, Athletico e R$ 300 mil a mais que o Flamengo, que caiu nas quartas de final.