Flamengo sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

Sempre bem cotado como um dos favoritos para vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, o Flamengo chega para essa edição com um elenco repleto de estrelas, jovens promissores e vontade de fazer história.

Jogadores como Matheus França, que já chamaram atenção até de times do exterior, e Werton e Ryan Luka, com passagens pelas seleções de base, chegam para tentar conquistar o quinto título do Rubro-Negro na Copinha.

Qual o próximo jogo do Mengão? Como está a classificação do Grupo 29? Veja abaixo os detalhes do sub-20 do Flamengo.

Qual o próximo confronto do Flamengo sub-20 pela Copinha 2022?

O Flamengo faz seu segundo jogo da fase de grupos na competição neste sábado (8), às 19h (de Brasília), contra o Floresta. A partida acontece na Arena Barueri, obviamente em Barueri-SP.

Com a vitória por 10 a 0 no primeiro jogo, o Rubro-Negro já deu show nos gramados da Copinha e tudo indica que conquistará outra vitória.

A classificação do grupo do Flamengo na Copinha 2022

Veja a classificação do Grupo 29 da Copinha 2022:

Posição Time PTS J V E D GP GC SG 1 Flamengo 3 1 1 0 0 10 0 10 2 Oeste 3 1 1 0 0 3 1 2 3 Floresta 0 1 0 0 1 1 3 -2 4 Forte 0 1 0 0 1 0 10 -10

Como vem o Flamengo para a Copinha 2022?

O Flamengo chega na Copinha como um dos principais favoritos ao título.

A base do time é composta por jogadores que fizeram parte do sub-17 campeão do Brasileião e campeão da Copa do Brasil, como Matheus França, Victor Hugo, Petterson e Mateusão. Este último, inclusive, marcou três vezes no primeiro jogo saindo do banco de reservas.

Na estreia, o time bateu o Forte Rio Bananal por 10 a 0, mostrando o seu poderio ofensivo. Agora, o objetivo é seguir vencendo, já se classificar e focar na fase de mata-mata.