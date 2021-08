Flamengo x Sport: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o Sport neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de decidir a classificação à semifinal da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto SP, CE, PR), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Sport DATA Domingo, 15 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro:

ONDE VAI PASSAR?



Fla chega embalado sob o comando de Renato Gaúcho / Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

A Globo (exceto para SP, CE e PR), na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho no jogo de volta com o Olimpia pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Flamengo pode entrar em campo contra o Sport com um time alternativo, enquanto o adversário não poderá contar com os atacantes André e Everaldo, poupados com dores.

Vindo de dois empates e duas vitórias, o Leão busca mais três pontos para seguir se afastando da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 15 pontos, um a mais que o primeiro time do Z-4.

No retrospecto geral entre as equipes, o Rubro-Negro soma 22 vitórias, contra 11 do Leão, além de nove empates.

Do outro lado, o Flamengo não poderá contar com Gabigol, suspenso, mas Pedro, recuperado após torcer o tornozelo, retorna.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação do Sport: Mailson; Hayner, Thyere, Sabino e Chico; Marcão, José Welison e Gustavo; Paulinho Moccelin, Tréllez e Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 4 Internacional Brasileirão 8 de agosto de 2021 Olimpia 1 x 4 Flamengo Libertadores 11 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Olimpia Libertadores 18 de agosto de 2021 19h15 (de Brasília) Ceará x Flamengo Brasileirão 22 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Sport Brasileirão 1 de agosto de 2021 Sport 0 x 0 RB Bragantino Brasileirão 6 de agosto de 2021

Próximas partidas