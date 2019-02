Flamengo: sobrevivente do incêndio teve 30% do corpo queimado, diz laudo

Cauan Emanuel, Francisco Dyogo e Jhonata Ventura seguem internados. O último em estado grave.

O Clube de Regatas do Flamengo publicou um laudo em seu site oficial dizendo que os jogadores Cauan Emanuel (14 anos) e Francisco Dyogo (15 anos) estão em situação estável no Hospital Vitória, ambos acordados e conscientes. Eles estão entre os três feridos que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu.

Além dos meninos, Jhonata Ventura (15 anos), a terceira vítima sobrevivente, está internado no hospital municipal Pedro II, em estado grave. Ele foi atingido na face, membros superiores e mãos, e tem queimaduras em 30% do corpo.

O incêndio aconteceu durante a madrugada, no alojamento da categoria de base do Ninho do Urubu. Alguns meninos conseguiram fugir ao sentirem o cheiro da fumaça e sobreviveram. A lista de dez mortes já foram confirmadas, são eles:

Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Rykelmo de Souza Viana, Samuel Thomas e Vitor Isaías.