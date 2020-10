Flamengo sofre menos com desfalques que o Atlético-MG e esquenta briga pelo topo

Rubro-Negro volta a mostrar força do elenco em triunfo contra o Sport, enquanto o Galo cai diante do Fortaleza com um jogador a mais

A diretoria do foi ao mercado e investiu alto para entregar ao técnico Jorge Sampaoli um elenco capaz de destronar o no Campeonato Brasileiro. Ao menos na noite desta quarta-feira, porém, o time rubro-negro mostrou que sente menos falta de desfalques que o rival alvinegro.

Com o técnico Domenec Torrent de volta ao banco de reservas, os cariocas entraram em campo às 19h15 sem três titulares para enfrentar o Sport no Maracanã: Rodrigo Caio e Ribeiro, ambos na seleção brasileira, e Arrascaeta, no . Gabigol, ainda lesionado, foi baixa mais uma vez.

Atuar desfalcado não é novidade para o Flamengo, ainda mais depois do surto do novo coronavírus que forçou o time a jogar sem força máxima nos últimos compromissos tanto no Brasileiro como na Libertadores. E novamente o conseguiu sair com o resultado positivo.

O primeiro tempo contra o Leão foi sonolento, é verdade, mas o time de Dome cresceu na etapa final. Pedro, com dois gols, foi mais uma vez o destaque e até ultrapassou Gabigol na artilharia do torneio nacional. O zagueiro Gustavo Henrique, novidade entre os titulares ao lado do meia Diego, anotou o outro tento do triunfo por 3 a 0.

"Eu disse que precisávamos de tempo. Melhoramos fisicamente e jogamos melhor no segundo tempo do que no primeiro. Todos os times precisam disso. Não é como ligar e desligar a luz. Vamos trabalhar duro. Podemos e devemos jogar melhor", afirmou o técnico espanhol após a partida.

O Flamengo, assim, alcançava os 24 pontos, contra 27 do Atlético-MG, que foi a campo às 21h30 para medir forças com o no Castelão. Sampaoli, a exemplo de Dome, sofreu com a Data Fifa e não contou com Junior Alonso (seleção do ), Alan Franco ( ) e Savarino ( ). Para completar, o meia Nathan não se recuperou de lesão e também ficou de fora.

O argentino, então, decidiu realizar uma revolução na equipe mineira: Guilherme Arana foi deslocado para o meio e formou o setor com Allan, Jair e Hyoran. Na defesa, Bueno substituiu Alonso, Fábio assumiu a lateral esquerda e Guga foi trocado por Mariano. Mas, diferentemente do Fla contra o Leão pernambucano, o se deu mal diante do Leão cearense.

David abriu o placar para os donos da casa aos 36 minutos de jogo. Dois minutos depois, Felipe levou o segundo amarelo e deixou os donos da casa com um a menos. Mais três minutos se passaram e Eduardo Sasha deixou tudo igual.

Só que quem esperava o líder do Brasileirão se impondo e buscando a virada com um a mais na etapa final se enganou. O Fortaleza soube segurar a pressão dos visitantes e ainda foi buscar a vitória por 2 a 1 com gol de cabeça de Bruno Melo aos 41 minutos.

"O problema foi muito mais ofensivo do que defensivo. Enfrentamos uma equipe que ficou praticamente o jogo todo na sua área. E isso nos deu poucas jogadas. Acabamos perdendo uma partida que poderíamos ganhar, faltou para a gente poderio ofensivo", analisou Sampaoli após o revés.

Agora separados por apenas três pontos, Flamengo e Atlético voltam a campo no sábado, ainda sem seus jogadores convocados. Os cariocas enfrentam o em São Januário, enquanto os mineiros recebem o lanterna no Mineirão.

Um clássico no Rio e um duelo de opostos em BH. Desfalques à parte, a rodada do meio de semana aumentou a pressão do Galo para confirmar o favoritismo em casa - e mostrar a força do elenco. Do contrário, a condição de líder do Brasileiro vai ficar ainda mais ameaçada.