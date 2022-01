Auxiliar permanente da comissão técnica do Flamengo, Mauricio de Souza, o Mauricinho, foi desligado do clube nesta segunda-feira (10). A saída do profissional é mais uma em decorrência de uma reformulação no departamento de futebol com a chegada do técnico Paulo Sousa.

Mauricinho chegou a comandar, na manhã desta segunda, um treino com os jovens atletas que iniciarão a disputa do Campeonato Carioca. Após a atividade, no entanto, ele foi comunicado do desligamento. Em uma de suas redes sociais, o técnico fez uma postagem de despedida.

"Hoje me despeço do Clube de Regatas do Flamengo. Muito grato por todas as oportunidades que me foram dadas. Entreguei muito comprometimento, suor, trabalho e muitas conquistas. Taça São Paulo, Brasileiro e Supercopa irei guardar comigo para sempre com muito carinho entre outras conquistas. Agradeço também a todos os atletas que trabalharam muito em conjunto e sempre me respeitaram. Gratidão acima de tudo, Deus no controle. Agora é virar a chave e me concentrar no futuro. Vai dar certo. Obrigado, Nação, pelo carinho de sempre!".

Além de Paulo Sousa, o Flamengo já havia desligado o preparador de goleiros, Wagner Miranda, o "Gigante. Rafael Winicki, preparador físico, por sua vez, pediu demissão. Já Alexandre Sanz, também preparador físico, deve ser remanejado. Ele, inclusive, passou pela mesma situação com a chegada de Jorge Jesus em 2019.

Paulo Sousa chegou ao Flamengo com uma comissão técnica formada por seis profissionais. Um treinador adjunto, um auxiliar técnico, um preparador de goleiros, dois preparadores físicos e um analista de desempenho.

Sem Mauricio de Souza, Fábio Mathias, que está comando a equipe do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, volta ao Rio de Janeiro e é quem vai comandar a equipe no início do Campeonato Carioca.