Flamengo segue perfeito no Maracanã: do goleiro ao ponta-esquerda

O Rubro-Negro não tomou conhecimento do Barcelona de Guayaquil e venceu por 3 a 0 em sua estreia na Libertadores 2020

Tem jogo do dentro do Maracanã? Sob o comando de Jorge Jesus, além de não existirem derrotas no estádio, em 2020 a certeza é de vitórias e de redes balançando. No plural mesmo, nada de 1 a 0.

Foi mais uma vez assim, nesta quarta-feira (11), contra o de Guayaquil. No retorno dos campeões continentais ao Maracanã em jogos de Libertadores, o não tomou conhecimento dos equatorianos. O placar de 3 a 0 pareceu até ser pouco para o tanto que o time fez em campo.

Uma exibição perfeita. Do goleiro ao ponta-esquerda, como diriam os mais antigos. Mas de fato foi como a equipe de Jorge Jesus garantiu mais um triunfo para seguir 100% em seu grupo após duas rodadas.

Do goleiro...

Diego Alves poderia até ser considerado um dos mais de 63 mil presentes ao Maracanã, mas seguiu aparecendo bem quando testado. Foram duas defesas: uma falta no meio do gol no primeiro tempo, protocolar, e uma intervenção difícil, decisiva, na etapa derradeira.

A boa exibição defensiva é traduzida pelo placar, mas também vale ressaltar que o time abriu 2 a 0, ainda no primeiro tempo, contando com participações diretas dos zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira. O primeiro abriu a contagem de cabeça, aproveitando cruzamento perfeito de Ribeiro; o segundo participou no lance que resultou no pênalti cobrado e convertido por Gabigol.

Um pouco mais à frente da linha de defesa, Thiago Maia voltou a fazer um excelente jogo e Gerson manteve sua ótima média. Ambos participaram ativamente em todas as fases, assim como os laterais Filipe Luís e Rafinha.

... Ao ponta-esquerda

Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O quarteto ofensivo que funciona como música segue decidindo e encantando.

Eleito melhor em campo, Everton brilhou com a linda assistência para Gustavo Henrique; Gabigol agora só não fez mais gols do que Zico no certame continental e Arrascaeta cobrou o escanteio que terminou no terceiro tento, marcado de cabeça por Bruno Henrique - uma parceria da dupla que ocupa a faixa esquerda no ataque.





O Flamengo de 2020 segue a encantar, como já havia feito em 2019. No Maracanã, é imbatível e seguro em todas as posições. Em todos os campeonatos. Sob o comando de Jorge Jesus, são 24 vitórias e três empates no estádio carioca.