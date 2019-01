Flamengo segue a receita do último campeão para sonhar mais alto com Libertadores

Chegadas de Gabigol e Arrascaeta demonstram o poderio do Rubro-Negro, que estipula um novo recorde nacional de transferências

Gabigol e Arrascaeta serão jogadores do Flamengo em 2019 e o clube carioca também se encontra muito perto de um acerto com Bruno Henrique, do Santos. O objetivo é claro: fazer com que o poderio financeiro seja refletido dentro de campo com títulos.

É o que o Flamengo precisa e o que a torcida exige. Ainda mais depois que a administração Bandeira de Mello deixou a casa em ordem financeiramente, embora tenha pecado em algumas decisões dentro do futebol. Foi exatamente a ausência de resultados à altura das expectativas geradas que fez Rodolfo Landim ganhar força para vencer o pleito realizado no final de 2018.

“Vamos dar tudo que podemos para colocar o Flamengo no ponto mais alto que ele merece estar e nunca mais sair”, disse em seu primeiro discurso na cadeira principal do clube. E neste mercado de transferências, o Rubro-Negro deixou de ser apenas um predador (em um sentido não pejorativo) de seus rivais cariocas – dos quais contratou nomes como Dourado, Arão e Vaz - para fazer isso a nível nacional.

Foi por isso que o Cruzeiro reagiu com surpresa e irritabilidade à investida por Arrascaeta. O meia uruguaio, um dos melhores de sua posição desde que chegou ao Brasil, em 2015, foi contratado em um acordo que vai custar aproximadamente 18 milhões de euros (cerca de R$ 76,48 mi) ao Flamengo, superando Vitinho como contratação mais cara na história do Rubro-Negro e ultrapassando Carlos Tévez (que chegou por R$ 60,5 milhões ao Corinthians em 2005) para ser a maior transação do futebol brasileiro em todos os tempos.

Arrascaeta vai para o Fla na maior transferência do futebol brasileiro (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Desde 2015, a partir da contratação de Paolo Guerrero, o Flamengo já gastou cerca de R$ 247,5 milhões – sem incluir os aproximadamente R$ 22 mi que deverão ser envolvidos para trazer Bruno Henrique. O objetivo principal é reconquistar a Libertadores, levantada pelo clube carioca uma única vez em 1981. A estratégia segue na direção do que fez o River Plate no caminho até o título em 2018, um triunfo que também veio na esteira de cerca de R$ 211 milhões na montagem de um elenco forte - e quebrou o recorde nacional de transferências na chegada de Lucas Pratto por aproximadamente R$ 45 milhões.

Henrique Dourado (2017) e Gabigol (2018). Pela 1ª vez em sua história o Flamengo começa uma temporada tendo os últimos dois artilheiros do Brasileirão. Poderia ter sido em 1983, mas foi exatamente o ano em que Nunes (goleador em 82, um ano depois de Zico) deixou o clube. — Tauan Ambrosio (@ambrosiotauan) 9 de janeiro de 2019

O Flamengo inicia 2019 tendo em seu elenco os últimos dois artilheiros de Campeonato Brasileiro (Henrique Dourado foi em 2017, ainda pelo Fluminense, e agora chega Gabigol, autor de 18 tentos pelo Santos no ano passado). É algo inédito em sua história. Em 1983 poderia ter acontecido, já que Zico havia sido o goleador em 1981 e Nunes foi em 1982, mas o ‘Artilheiro das Decisões’ teve problemas com o técnico Paulo César Carpegiani e deixou a Gávea para uma rápida passagem pelo Botafogo.

A expectativa não poderia ser maior para 2019, e Abel Braga terá inúmeras opções para montar o seu ataque em um time que em 2018 teve a segunda melhor defesa do Brasil (sofreu 46 gols, número superior apenas aos 42 do Internacional) e foi equipe que acumulou o maior número de confrontos sem ver a sua rede balançar (38) considerando todas as competições. Inicia o ano já com a obrigação de brigar por tudo, com preferência especial pela tão sonhada Libertadores.