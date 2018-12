Flamengo se vê perto de Gabigol e encara semana decisiva por Felipe Mello

Nova diretoria trabalha nos bastidores e planeja anunciar pelo menos três reforços até o final do ano

Sob a batuta do novo presidente, o Flamengo trabalha forte nos bastidores para anunciar pelo três reforços de peso até o final do ano. Com o discurso firme nas eleições, a ideia é fortalecer ainda mais o elenco com o objetivo de conquistar pelo menos um título de peso em 2019.

Os atletas que estão em negociações com o clube são, Felipe Mello, Pablo, Miranda e Gabigol. Os dois últimos, inclusive, animaram bastante a torcida, que consideram grandes contratações. O maior problema, no entanto, é que a Inter de Milão pediu para envolver o jovem Lincoln, de 17 anos, na negociação. Algo que, num primeiro momento, a diretoria Rubro-Negra se negou, mas já começa a admitir a possibilidade.

Apesar disso, o Flamengo segue firme nas conversas pelo atacante, que deixou claro o desejo de vestir a camisa do clube. No caso de um acerto, Miranda pode ser incluído no negócio por uma compensação financeira.



(Foto: Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação)

Além das tratativas com o a Inter de Milão, esta semana, o Flamengo tentará a liberação de Felipe Mello, com quem já tem tudo acerto, mas agora depende de uma liberação do Palmeiras. Rubro-Negro declarado, segunda a diretoria, o volante tem o perfil ideal para somar no vestiário da equipe.