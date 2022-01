Flamengo se vê em vantagem em "cabo de guerra" com o Santos por Marinho

Interessando em contratar Marinho, do Santos, o Flamengo prega calma no "cabo de guerra" com o Peixe. Conforme trouxe a GOAL, um dirigente do clube carioca entrou em contato com o presidente Andrés Rueda para saber as condições para levar o jogador ao Ninho do Urubu, a resposta, no entanto, está fora daquilo que o Rubro-Negro pretende investir no jogador.

Inicialmente, o Santos pediu pouco mais de R$ 15 milhões, o que foi completamente descartado pelos cariocas. Para o Flamengo, não faz sentido pagar um valor considerado alto se Marinho tem contrato até dezembro e pode assinar um acordo de graça a partir de junho. É com essa condição que a cúpula carioca "joga a seu favor".

Como quer o atacante para agora, o Flamengo aceita desembolsar uma compensação financeira para contratar Marinho nos próximos dias. A ideia, no entanto, é não gastar mais do que R$ 9 milhões. Além disso, os dirigentes do time carioca entendem que o Santos precisa lutar contra o tempo, uma vez que Marinho já pediu para ser negociado. Com medo de repetir o caso Bruno Henrique, o Santos faz jogo duro, mas se vê sem saída. A preferência é negociar Marinho com o exterior, mas até o momento apenas alguns sondagens e nada concreto, o interesse mais incisivo é mesmo o do Flamengo.

Outro fator que pesa a favor dos cariocas, é o desejo de Marinho, o atacante deixou claro que quer jogar no Flamengo. Vestir a camisa do Rubro-Negro é desejo antigo que o jogador entende e não esconde de ninguém acreditar ser o momento perfeito para realizar. As cartas estão na mesa, e os cariocas entendem que estão em vantagem.