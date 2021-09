Flamengo se revolta com a CBF e vai "brigar" para não realizar partidas com intervalo de 48 horas

Diretoria pede à entidade máxima do futebol brasileiro que reveja a tabela e não descarta acionar o STJD

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcou dois jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro que haviam sido adiados. O Rubro-Negro encara Athletico-PR, partida válida pela 4ª rodada, e Atlético-GO, partida da 19ª, nos dias 2 e 5 de novembro, respectivamente. A nova data dos jogos, que faz com que o Flamengo encare uma maratona em curto espaço de tempo, não agradou a diretoria rubro-negra.

Irritados, os dirigentes vão solicitar a CBF que façam mudanças para evitar que o Fla precise entrar em campo duas vezes no intervalo de 48 horas. No calendário inicial, há previsão de jogos das rodadas 29 e 30 nos dias 30 e 31 de outubro e 6 a 8 de novembro. Sendo assim, o Flamengo teria quatro jogos a disputar em 10 dias.

Segundo apuração da Goal, o Flamengo acredita estar sofrendo uma retaliação pela "briga" por conta da volta do público aos jogos nas competições nacionais. O departamento jurídico do clube já foi acionado para se defender na justiça desportiva da possibilidade de entrar em campo num espaço de 48 horas.

Além da maratona de jogos, o Flamengo teria que encarar também viagens. O cenário poderia ser mais ou menos esse, considerando o calendário atual:

30/31 de outubro : Atlético-MG (Rio de Janeiro)

: Atlético-MG (Rio de Janeiro) 2 de novembro : Athletico-PR (Curitiba)

: Athletico-PR (Curitiba) 5 de novembro : Atlético-GO (Rio de Janeiro)

: Atlético-GO (Rio de Janeiro) 6/7/8 de novembro: Chapecoense (Chapecó)

A ideia do Flamengo é evitar, de forma amigável, que isso acontença. Caso a CBF alegue que não há o que ser feito, o clube vai buscar meios legais para não encarar aquilo que entende ser "desunamno" com seus atletas.