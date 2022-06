Flamengo se reúne com estafe de Éverton Cebolinha e tenta selar acordo

Clube quer parcelar pagamento de 14 milhões de euros em quatro anos, divididos em duas parcelas por temporada

A diretoria do Flamengo se reunirá com o estafe de Éverton Cebolinha nesta quarta-feira (15) a fim de discutir a possível contratação do jogador no mercado da bola. O encontro será no Rio de Janeiro e contará com a cúpula rubro-negra e agentes do atacante de 26 anos, conforme apurado pela GOAL.

A ideia das partes é tenta selar o acordo com o Benfica pela aquisição do jogador. A proposta feita pelo Fla é de 14 milhões de euros (R$ 74,84 milhões na cotação atual). Os valores estão mais próximos da nova pedida dos portugueses, que aceitam liberá-lo por algo perto de 16 milhões de euros (R$ 85,53 milhões) — a solicitação inicial era de 20 milhões de euros (R$ 106,91 milhões).

O Flamengo tenta o parcelamento do montante, com pagamento em quatro anos e parcelas semestrais de 1,75 milhão de euros (R$ 9,36 milhões). Além disso, o desejo dos cariocas é firmar um contrato de cinco temporadas com o atleta, que se destacou após surgir no Grêmio.

O Benfica tem pressa para negociar o jogador. A possibilidade de perder David Neres para a Juventus — relatada pela GOAL no fim de semana — assusta o clube lusitano. Diante do temor, a saída de Éverton Cebolinha deve acontecer mais rapidamente, o que favorece o Flamengo.

Já existe um entendimento financeiro entre Flamengo e Éverton Cebolinha. O entrave atual é a forma de pagamento e o valor a ser pago ao Benfica. O clube brasileiro e o estafe do atacante estão animados com a possibilidade de um acordo nos próximos dias.

O Fla gostaria de chegar a um desfecho nas tratativas antes do dia 18 de julho, data de reabertura da janela de transferências do futebol brasileiro.