Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu e Diego Alves segue como dúvida contra a LDU

Goleiro, que teve detectada uma fibrose na coxa direita, realizou trabalho à parte e será reavaliado nesta terça

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira (17) para dar início a preparação para encarar a LDU, nesta quarta (19), pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Atletas que jogaram mais de 45 minutos diante do Fluminense, fizeram um regenerativo enquanto os demais trabalharam a parte física e realizaram uma atividade tática.

Titular na meta rubro-negra, Diego Alves ainda é dúvida para o confronto contra a LDU. O goleiro, que teve uma fibrose detectada na coxa direita, seguiu fazendo atividade à parte e será reavaliado nesta terça-feira (18). Michael, que se recupera de uma lesão na panturrilha, e Thiago Maia, realizaram um trabalho físico leve no gramado. Já o lateral Renê, trabalhou apenas na parte interna.

Diego Alves saiu de campo com dores no intervalo do jogo contra a LDU, em Quito, no dia 4 de maio. Desde então, o goleiro já perdeu os jogos contra o Volta Redonda, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Unión La Calera, pela Copa Libertadores e contra o Fluminense, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

Sem o goleiro titular, Rogério Ceni tem optado por dar oportunidades a Gabriel Batista, titular nos últimos três jogos. O goleiro tem sido bem avaliado internamente e deve continuar na meta caso Diego Alves não esteja à disposição na quarta-feira.