Flamengo se reapresenta de preto, com discurso emocionado de Abel e troca bola por oração

Elenco se reapresenta após incêndio que matou dez jovens das categorias de base e feriu outros três

O elenco profissional do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na manhã deste sábado (9), mas não foi a campo nem tocou em bola. No dia depois da tragédia que matou dez jovens das categorias de base e feriu outros três, o elenco, como esperado, se mostrou muito abalado com a situação.

Os jogadores se reapresentaram vestindo camisas pretas em sinal de luto, em iniciativa que partiu deles mesmos. O técnico Abel Braga fez um discurso emocionante, que arrancou lágrimas de alguns presentes, e se emocionou ao lembrar do filho João Pedro, que faleceu em 2017. O elenco também fez uma oração pelas vítimas.

O time folgará neste domingo (10) e se reapresentará na segunda-feira (11). A semifinal da Taça Guanabara, contra o Fluminense, será quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.