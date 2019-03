Flamengo se classifica, mas não empolga Abel: "ficamos devendo"

O garantiu sua classificação à semifinal do nesta quarta-feira (19) com triunfo sobre o . Gabigol marcou duas vezes e escreveu o placar por 2 a 0 no Maracanã. É uma noite para deixar muito flamenguista contente, mas Abel Braga não se impressionou.

Depois da partida, o treinador rubro-negro analisou a atuação de sua equipe e considerou que ainda é necessário aproveitar melhor as chances criadas. Em jogos mais duros, é o tipo de coisa que pode fazer a diferença.

"O treinador se baseia na equipe que tem pelas chances que ela cria. Foram 13 chances. Quando não criamos nada, isso preocupa. Em alguns momentos, precisamos finalizar mais. Os gols saíram de finalizações de fora da área. Tem hora que estamos querendo entrar muito na área", explicou o técnico.

"O goleiro do Madureira teve mérito. Mas é claro que ficamos devendo um pouco pelas chances perdidas", afirmou Abel.

O Flamengo é líder do Grupo C da com 11 pontos. O próximo compromisso dos rubro-negros é o clássico contra o no domingo, às 16h, no Maracanã.