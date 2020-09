Flamengo se apega a protocolo da Conmebol para ter "reforços'" contra o Del Valle

Time Rubro-Negro relacionou os atletas que testaram positivo para o coronavírus no dia 19 de setembro

O ganhou reforços importantes para o confronto contra o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira (30), pela da América. O se apegou ao protocolo da Conmebol para relacionar os atletas que testaram positivo no dia 19 de setembro. A entidade permite que jogadores com dez dias de infecção possam entrar em campo.

Baseado nisso, o Rubro-negro relaciou os atletas que testaram positivo na primeira leva de contaminados do , são eles: : Bruno Henrique, Vitinho, Filipe Luís, Isla, Matheusinho, Diego e Michael.

Nos últimos dias, o Flamengo montou uma força tarefa para testar os jogadores com Covid-19 e Gabriel Noga e Rodrigo Muniz, que se contaminaram recentemente, já estão com exames negativos e à disposição de Jordi Guerrero.

O Flamengo contará com o retorno de Gabigol. O artilheiro está recuperado de uma lesão na coxa, que o deixou de fora dos dois últimos jogos contra de Guayaquil e .

JOGADORES RELACIONADOS PARA O CONFRONTO CONTRA O DEL VALLE

Confira os relacionados para a partida contra o Independiente Del Valle pela Libertadores. #CRF pic.twitter.com/TpXJPvF7dk — Flamengo (@Flamengo) September 29, 2020

O Flamengo encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (30), às 21H30, no Maracanã, em confronto pode valer a liderança isolada do Grupo A, já que as duas equipes somam nove pontos. O , com seis, encara o zerado e já eliminado Barcelona de Guayaquil, no mesmo horário, na .