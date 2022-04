Flamengo se antecipa a assédio e encaminha renovação de João Gomes

Um dos principais jogadores do Flamengo na atual temporada, o jovem João Gomes vai assinar uma renovação de contrato com o rubro-negro em breve. Segundo soube a GOAL, as conversas estão bem encaminhadas e é desejo de ambas as partes a extensão do vínculo.

Aos 21 anos, o volante é um dos jogadores mais utilizados por Paulo Sousa e vem colecionando boas atuações com a camisa rubro-negra. Pelo bom momento e para evitar um possível assédio, a diretoria do Flamengo decidiu oferecer um novo contrato a João Gomes.

Além de estender o vínculo, que atualmente vai até dezembro de 2025, e aumentar a multa, o Flamengo ofereceu ao jogador uma valorização salarial. A última renovação de João Gomes foi em fevereiro do ano passado.

Não há na mesa do Flamengo e nem na do estafe do atleta uma proposta pelo volante. Há algumas consultas, consideradas normais no dia a dia do futebol, mas nada concreto. O Rubro-Negro, no entanto, decidiu se antecipar e entendeu também que o volante merece uma valorização por conta do desempenho.

Com o desejo mútuo, as duas partes esperam apenas uma brecha no calendário insano, de longas viagens do time de Paulo Sousa neste momento, para sacramentar a renovação.