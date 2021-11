Flamengo recupera sintonia com a torcida, emplaca vitórias e três jogos sem sofrer gols

Depois de passar por um momento de turbulência, o Flamengo vai reencontrando a boa fase às vésperas da decisão da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, no dia 27 de novembro, no Uruguai.

Ao vencer o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã, o time de Renato Gaúcho emplacou uma sequência de três vitórias seguidas, recuperou a sintonia com a torcida e acumula três jogos sem sofrer gols.

O bom momento defensivo do Flamengo passa por David Luiz. O zagueiro trouxe segurança defensiva ao time carioca e começou entre os titulares nos últimos três jogos, diante de Bahia, São Paulo e Corinthians.

A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians marcou a despedida da equipe do Rio de Janeiro, que embarca para Porto Alegre onde enfrenta Grêmio e Internacional, antes da viagem para Montevidéu. Nas arquibancadas, um show a parte da torcida que demonstrou todo o apoio durante os 90 minutos.

Depois do jogo, Renato Gaúcho fez questão de relembrar os problemas e destacou os motivos para levar a campo um time recheado de reservas.

"Por isso estou colocando todo mundo para jogar, estou rodando o grupo. Se parar para fazer as contas, o Flamengo já fez 80 jogos esse ano. O cansaço é normal. Estamos dando ritmo para alguns e os outros não estamos perdendo ritmo. Nossa preocupação é recuperar todo mundo. Dou moral para todos, eu treino um grupo e todo mundo está tendo suas oportunidades".

Nesta sexta-feira (19), enquanto o Flamengo embarca para Porto Alegre, o torcedor prepara uma grande manifestação em vários pontos da cidade para abraçar o time, que não volta mais ao Rio de Janeiro antes da decisão da Libertadores.

Antes disso, no entanto, o Flamengo torce para que Bruno Henrique, que saiu de campo com dores no joelho esquerdo, se reapresente melhor e não preocupe para a grande decisão.