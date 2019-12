Flamengo quer Michael, mas descarta pagar valor pedido pelo Goiás

Rubro-Negro entende que atacante é uma boa aposta mas descarta desembolsar 25 milhões de reais por apenas 50% do passe do jogador

Eleito a revelação do Campeonato Brasileiro, o atacante Michael despertou o interesse de vários clubes do país entre eles o . O , no início, apenas acompanhou a movimentação pelo jogador, mas aos poucos foi se mostrando mais e mais interessado.

Quer ver jogos ao vivo ou série exclusiva como Sem Filtro, do Flamengo? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

As conversas com o empresário do jogador, que também cuida da carreira do goleiro Diego Alves, se intensificaram e a cúpula do futebol entende que Michael é uma boa aposta para a temporada 2020. No entanto, a pedida feita pelo é o grande entrave na negociação.

Mais artigos abaixo

Questionado sobre o que pediria ao papai Noel de presente de Natal, Michael, revelação do BR disse:



“Ficar no Goias, sou feliz, lá é minha terra”. pic.twitter.com/swZuZdt6Wc — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 10, 2019

O Esmeraldino quer cerca de 25 milhões de reais para negociar 50% do passe do atacante, o que assustou também e , outros dois clubes interessados. O Flamengo também achou o valor alto e só pagaria por pelo menos 80% dos direitos federativos do atleta ou um empréstimo com valor de passe fixado.

No momento, o Goiás deseja negociar o jogador e deu aval a Eduardo Maluf, agente do atleta, para buscar ofertas no mercado internacional.