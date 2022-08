Flamengo quebra sequência invicta e Vítor Pereira perde a primeira como mandante no Corinthians

Timão não era derrotado na Neo Química Arena desde fevereiro, quando perdeu para o Santos no Paulistão

O Corinthians voltou a perder jogando na Neo Química Arena. Invicto no estádio desde fevereiro, o Timão foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, em jogo válido pela primeira partida das quartas de final da Libertadores.

A última derrota corintiana jogando em seus domínios foi no dia 2 de fevereiro, quando foi derrotado pelo Santos por 2 a 1. O revés marcou a demissão de Sylvinho do comando do Timão.

Desde então, o Timão obteve uma boa sequência em Itaquera e ficou 21 jogos invicto. Ao todo, foram 15 vitórias e seis empates - além de uma classificação nos pênaltis no Paulistão, contra o Guarani.

Essa também foi a primeira derrota de Vítor Pereira comandando o Corinthians na Neo Química Arena. O treinador está no Timão desde o dia 5 de março e conseguiu ajudar a emplacar a quarta maior sequência invicta do clube em seu estádio.

O Corinthians volta a atuar em Itaquera apenas no próximo sábado (13), quando enfrenta o Palmeiras. O jogo será válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e deve valer muito para o Timão, que segue na caçada do rival pela liderança do torneio.