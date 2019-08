Flamengo promete fazer proposta por Gabigol 'na hora certa'; Cuéllar define futuro até 6ª

Marcos Braz comentou situações envolvendo o artilheiro rubro-negro na temporada e colombiano que chegou a ser afastado do elenco

Após o empate por 1 a 1 com o Internacional, que garantiu a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores, o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou sobre os casos de Gabigol e Gustavo Cuéllar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Braz garantiu que o clube fará proposta para a para contar em definitivo com Gabigol. “O Gabriel interessa. Na hora certa, a gente vai apresentar proposta. A gente já vinha conversando com a Inter. Tem contrato até o final do ano e já expressou que gostaria de permanecer aqui. Ainda dá tempo para ele voltar para a Europa depois, é muito jovem. Se der tudo certo, ele fica mais um tempo aqui com a gente”.

O atacante, como disse o dirigente, tem contrato de empréstimo com o até o final de 2019. Recentemente, o Flamengo procurou outros jogadores para a posição, como Balotelli, mas o negócio com italiano não foi pra frente.

Mais artigos abaixo

Quanto a Cuéllar, a situação é diferente. O colombiano alegou que precisava cuidar de problemas pessoais, e foi afastado pela diretoria por três dias. Ele tem oferta do Al-Hilal, clube árabe, para receber cerca de três vezes mais do que o atual salário.

Braz afirmou que o camisa 8 tem vontade de deixar o Flamengo: “Ele tem contrato, mas já expressou a vontade de sair. Vamos analisar amanhã e depois de amanhã. Com calma e tranquilidade, a gente vê o que vai fazer”.

Mesmo com o afastamento, que o tirou da partida contra o Ceará pelo Brasileirão, Cuéllar voltou a campo no Beira-Rio e foi titular no jogo que garantiu o Flamengo na semifinal do torneio continental após 35 anos sem chegar nesta fase.